Droga, arrestato spacciatore minorenne

I carabinieri del Norm della Compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità, hanno notato un giovane, ancora minorenne, muoversi in atteggiamento sospetto e guardingo, così hanno deciso di fermarlo e controllarlo, e lo hanno trovato in possesso di 20 grammi di hashish; immediatamente è stata effettuata la perquisizione domiciliare, al termine della quale venivano trovati altri 50 grammi di droga, già divisa in dosi;

al termine delle perquisizioni lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il centro di accoglienza “Virginia Agnelli” di Roma