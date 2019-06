Acqua pubblica, venerdì 21 manifestazione in Provincia

Il comitato "Non ce la beviamo" dice no alla Talete, definendo "fuorilegge" l'azienda idrica e propone lo slogan "Sì acqua pubblica, No alla Talete". Per questo motivo è stata organizzata per venerdì 21 giugno, una manifestazione in Provincia (ore 17), a cui sono stati invitati cittadini, forze sociali, comitati e amministratori che vogliono che l'acqua torni pubblica. Molti tra i politici locali sono d'accordo e aderiranno all'iniziativa di venerdì.