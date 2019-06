Trentenne si ribalta col trattore e muore

Un giovane di soli 30 anni è morto sotto al proprio trattore. L'incidente si è verificato questa mattina: il ragazzo era alla guida del mezzo agricolo che, intorno alle 11.40, in località Sorgente Acquasparse (nei pressi di Soriano nel Cimino), si è ribaltato, poich stava percorrendo una strada in forte pendenza all'interno di un bosco. Il trattore si è rovesciato e per il trentenne non c'è stato più nulla da fare. Immediati gli interventi di carabinieri di Soriano, 118 e vigili del fuoco, ma il giovane purtroppo, ha perso la vita.