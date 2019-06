La Macchina di Santa Rosa in tour nell'America latina e nelle capitali dell'Est Europa

Il Trasporto della Macchina di Santa Rosa presto protagonista di una mostra internazionale, voluta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che porterà la più importante tradizione viterbese nelle capitali dei principali Paesi del Sud America e dell'Europa dell'Est. Sono i frutti dell'ingresso nella Rete delle Macchine a Spalla. Operazione che ha permesso alla manifestazione di diventare patrimonio immateriale Unesco nel 2013. Il tutto in buona compagnia con le città di Nola, Sassari e Palmi. Sulla mostra è al lavoro una task force guidata dalla dottoressa Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scientifico del progetto Unesco della Rete delle Macchine a Spalla. Messico, Cile e Argentina gli stati interessati dall'altra parte dell'oceano. Più molte capitali dell'Est europeo. Un'operazione di marketing territoriale davvero prestigiosa, che porterà con le immagini del “campanile che cammina” anche quelle della città dei papi in giro per il mondo.