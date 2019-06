Ballottaggi, niente apparentamenti a Civita Castellana e Tarquinia

Ballottaggi senza apparentamenti, domenica, sia a Tarquinia che a Civita Castellana. Alla scadenza dei termini per la presentazione di eventuali alleanze, nessuno dei quattro aspiranti sindaci ha infatti incassato (per decisione propria o per volontà delle liste sconfitte al primo turno) il sostegno degli altri candidati.

A Tarquinia ha scelto di correre da solo Alessandro Giulivi della Lega, mentre Gianni Moscherini (FI, FdI e civici di centrodestra) non è riuscito nell’impresa, inseguita fino alla fine, di portare con sé il centrosinistra, o comunque una parte di esso, nel tentativo di colmare il gap di circa dieci punti che lo divide, secondo i dati usciti dalle urne il 27 maggio, dall’avversario. Nello scontro diretto l’ex sindaco di Civitavecchia parte infatti da una base del 24.3% contro il 33.72 di Giulivi.

Scelta di corsa in solitaria anche per il candidato della Lega a Civita Castellana, Franco Caprioli. A nulla sono valsi i tentativi fatti a livello provinciale per indurlo ad accettare il sostegno formale di Domenico Parroccini di Forza Italia. Correrà invece da solo per scelta altrui Antonio Zezza del Pd. Naufragate infatti le trattative per ottenere l’appoggio di Rifondazione comunista, che al primo turno, con Yuri Cavalieri, ha ottenuto 769 voti, pari al 9.09%. Domenica, Zezza partirà da una base di 1.742 voti (20.59%), mentre Caprioli punta ad incrementare le 3.840 preferenze (45.38%) di una settimana fa. “Prendo atto - commenta Zezza - che le forze politiche invitate a valutare un percorso condiviso, per varie ragioni legate a disposizioni statutarie e di opportunità politica, in considerazione del quadro nazionale, non hanno accettato apparentamenti al ballottaggio. Pertanto - conclude - faccio un appello ai cittadini che si riconoscono nei valori della solidarietà, della lealtà, dell’altruismo, della partecipazione e dell’antifascismo a fare uno sforzo per evitare che il paese sia amministrato da una destra inaffidabile, incapace, cattiva e pericolosa”.