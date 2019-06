Viterbo, inaugurato il nuovo parcheggio alle Fortezze, ora è possibile sostare gratuitamente. Sono 80 posti auto, di cui tre riservati a disabili. “L’intervento - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini .- fa parte di un ampio progetto di riqualificazione dell’intera zona, che passa anche dalle asfaltature del quartiere Carmine. Il progetto è stato elaborato dalla precedente amministrazione, dall'assessore Ricci in particolare. I lavori sono partiti lo scorso febbraio. Ora, con tempi piuttosto brevi, possiamo consegnare questo nuovo parcheggio, gratuito, a due passi dal centro. Niente più polvere o fango in caso di pioggia. Abbiamo bonificato una zona. Faremo di tutto per mantenere pulito anche il costone a ridosso del parcheggio, in passato ricettacolo di rifiuti”.