Gli studenti dell'Alberghiero realizzano due videoclip contro la violenza sulle donne

La Scuola alberghiera di Caprarola protagonista in rete con due video (presenti sulla piattaforma youtube) contro la violenza sulle donne. Video realizzati per partecipare al concorso nazionale “Nuovi finali” del Miur (il Ministero di istruzione, università e ricerca).

Tante le condivisioni per i lavori di alcuni studenti di due sezioni della classe quarta dell’istituto “Alessandro Farnese”. Due giorni impiegati per realizzare le riprese presso la Scuola alberghiera, sotto la supervisione della professoressa Rosanna Ripamonti, docente di scienze motorie.

Entrambi i progetti (tra l’altro molto ambiziosi), hanno una matrice sociale e puntano a far riflettere sulla parità dei sessi e sul contrasto ad ogni forma di violenza, cercando di stimolare le nuove generazioni al rispetto reciproco. Un video di un minuto per trasmettere un messaggio importantissimo: le clip, com edetto, parteciperanno al concorso nazionale indetto dal Miur “Nuovi finali” che, vede le scuole impegnate in prima linea contro la violenza sulle donne.

“Amare è Capire - Capire è Amare” è il titolo del primo filmato, dove i protagonisti sono Marica Saccomanno di Vetralla e Matteo Grimaldi di Ronciglione; la voce è quella di Elisabetta Grassi di Cura di Vetralla, interprete di “William Shakespeare - In piedi, Signori, davanti a una Donna”; le comparse in campo sono gli studenti della classe IV A. La musica inserita è una composizione inedita del maestro Federico Lavista, originario di Roma e residente anche lui nella Tuscia, a Ronciglione.