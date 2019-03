Carri allegorici e tremila figuranti: ultima sfilata a Civita Castellana

A Civita Castellana nel giorno di martedì grasso sfileranno oggi per l’ultima volta, a partire dalle 14.30, i venti carri e i circa tremila figuranti del Carnevale civitonico; da piazza della Liberazione arriveranno in via Mazzini, via della Repubblica e, dopo aver attraversato il Ponte Clementino, si inoltreranno nel centro storico arrivando infine in piazza Matteotti. Oggi, al termine della sfilata, nella stessa piazza Matteotti la festa proseguirà con musica e balli.

Dopo le premiazioni dei carri e dei gruppi mascherati, siripeterà il rito del “rogo del Puccio”, il fantoccio di cartapesta simbolo del Carnevale civitonico, che ne decreta l’inizio, con l’ingresso in piazza Matteotti, sia la fine con la sua bruciatura.