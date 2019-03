Trovato morto in casa ex poliziotto viterbese di 52 anni

Il corpo senza vita di un 52enne originario di Viterbo, ex agente della polizia di Stato, è stato trovato all’interno della sua abitazione nella zona di Collescipoli, fra Terni e Narni. Da quanto appreso, l’uomo si sarebbe impiccato. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e gli operatori del 118 ma per il 52enne, che aveva lavorato anche alla questura di Terni, non c’era già più nulla da fare: inutili i soccorsi. Non ci sarebbero particolari dubbi sulla dinamica dell’accaduto: gli elementi vagliati non lasciano spazio ad altre ipotesi. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso.