In 1.520 al Pranzo del Purgatorio per mangiare fagioli bianchi, tinca, luccio e baccalà

Terminati già da qualche giorno a Gradoli i biglietti per il Pranzo del Purgatorio che si terrà mercoledí 6 marzo, primo giorno di Quaresima, nei locali della Cantina oleificio sociale. Quest’anno i posti disponibili erano 1520, circa 150 in meno rispetto al 2018.

“Ci siamo dovuti adeguare alle normative per la sicurezza - spiega il capitano della Fratellanza del Purgatorio (l’associazione formata da soli uomini, che organizza l’evento gastronomico), Massimo Del Signore - quindi siamo stati costretti ad aumentare la distanza fra i tavoli. Questo ha comportato la diminuzione di alcuni posti a sedere”.

Sono stati adeguati anche i servizi igienici.

A parte queste novità, il resto è rigorosamente tutto uguale: mercoledí all’una (la puntualità è d’obbligo), inizierà il grande banchetto di beneficenza a base di pesce, il cui ricavato sarà utilizzato per aiutare le famiglie più bisognose. Un tempo l’aiuto era destinato a quelle che venivano chiamate “le anime sante del Purgatorio”. Sono quindi già stati acquistati: due di fagioli bianchi (detti del Purgatorio e tipici di Gradoli); 90 chili di riso; 80 chilogrammi di tinca; cinque quintali di luccio; cinque quintali di nasello; cinque quintali di baccalà. Il tutto condito con due quintali di olio extravergine d’oliva della Cantina sociale di Gradoli e 10 chili di pepe.

Curioso sapere che il luccio utilizzato per il Pranzo arriva direttamente dal nord Europa (dalla Danimarca per la precisione): viene inviato in cassette di ghiaccio tre giorni prima dell’evento, a Ciampino, dove il fornitore va prenderlo per consegnarlo martedí mattina ai confratelli non congelato, ma refrigerato; il riso utilizzato invece per la particolare minestra di pesce, viene acquistato a Mantova.

“Ma la cosa che piú c’inorgoglisce - sottolinea il capitano (nella Fratellanza si usa la terminologia militare) - è che quest’anno hanno fatto il loro ingresso nella confraternita altri cinque giovani (tutti fra i 18 e i 20 anni di età) e soprattutto il primo straniero: un uomo di origini rumene che ormai vive a Gradoli con la famiglia, da anni”.

E’ infatti la prima volta che uno straniero entra a far parte della Fratellanza del Purgatorio, nata intorno al 1600. Il primo documento in cui se ne parla risale infatti al 1638, mentre il Pranzo sembra risalire alla seconda metá del ’700. Ebbene, da allora Gradoli ha mantenuto con orgoglio questa secolare e decisamente importante tradizione.