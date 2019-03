Divelti i lampioncini nuovi dell'Orto de Miretto

L’Orto de Miretto, il parco pubblico situato nei pressi del Forte Sangallo in via Belvedere Falerii Veteres, è diventato un luogo indifeso dai frequenti raid notturni da parte dei vandali. Una terra di nessuno dove l’idiozia e l’inciviltà trovano sfogo e divertimento.

I danni provocati dalla furia distruttrice dei delinquenti sono ingenti e vistosi. La maggior parte dei lampioncini che costeggiano il viottolo interno del parco, sono stati divelti e buttati a terra. Inoltre i vandali hanno mandato a fuoco il declivio del giardino sotto via del Tiratore, dov’è ubicata una piccola terrazza con panchine, che s’affaccia sull’Anfiteatro Falerii Veteres.

Critiche all’amministrazione comunale perché i cancelli del parco rimangono aperti ventiquattro ore su ventiquattro. “Sarebbe consigliabile e opportuno che i cancelli del giardino pubblico - dicono i residenti della zona - siano chiusi di notte. Il fatto che invece rimangano sempre spalancati agevola i malintenzionati ad agire indisturbati. Sarebbe anche auspicabile che il giardino fosse circondato da una inferriata. L’attuale staccionata di legno si scavalca con estrema facilità”.

Insomma l’Orto di Miretto necessita di maggiori controlli e di una più seria attenzione. In caso contrario si corre il rischio che si trasformi in una landa desolata e senza regole in preda ai delinquenti, ai vandali e anche agli spacciatori.