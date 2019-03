Chiede soldi in negozio, sferra un pugno e scappa: bloccato dai passanti

Un nigeriano di 25 anni è stato arrestato ieri mattina poco distante da via Saffi, mentre scappava dopo aver tentato di ottenere soldi nel negozio Griffe boutique. L’uomo è entrato nel negozio, all’interno del quale c’erano la proprietaria, una commessa e una cliente. Non era armato ma si è avvicinato al bancone chiedendo soldi, poi, secondo il racconto fatto dalle presenti agli uomini della Volante, avrebbe iniziato a urlare in arabo e gesticolare.

Si è avvicinato ancora e ha fatto partire un pugno all’indirizzo di una delle donne, schivato dalla cliente. In questo modo il pugno ha raggiunto la spalla della proprietaria del negozio e non il suo viso.

Poi è scappato verso la piazza vicina. Le urla delle donne hanno richiamato l’attenzione di chi stava camminando fuori dal negozio. E’ iniziato allora una sorta di inseguimenti, ma a distanza perché il nigeriano continuava a inveire in arabo e gesticolare.

Diverse persone sono riuscite ad accerchiarlo, restando tuttavia a distanza. Intanto la vittima della tentata rapina ha chiamato la polizia e un’auto della Volante è arrivata nel giro di pochi minuti, gli agenti hanno visto le persone radunate nella piazza e poi hanno scorto il nigeriano. Vista la situazione, gli agenti sono ricorsi all’uso dello spray urticante per bloccare l’uomo evitando nel contempo che qualcuno dei presenti potesse farsi male.

Il 25enne, a quel punto inoffensivo, è stato fatto salire in auto e portato in questura. Dai primi accertamenti è emerso che si tratta di un richiedente asilo, che già un mese fa era stato fermato per furto. Visto il precedente, l’asilo gli era stato negato, ma lui aveva presentato ricorso e pertanto era destinatario di un permesso momentaneo di accoglienza in attesa della decisione circa il ricorso.