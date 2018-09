Io Sgarbi vi dico: capre di Sutri, sfiduciatemi!

di Vittorio Sgarbi*

Dopo alcuni giorni di rassicurante distanza,ma in continuo collegamento con i calorosissimi operatori che stanno traghettando Sutri in un dimensione senza precedenti, mentre mi avvicino al rientro,la crisi che mi sembrava sul punto di essere risolta assume un profilo nuovo. Dopo le polemiche violente, la dimensione dei consiglieri e degli assessori perde sempre più consistenza politica, come se non fosse mai stata. E le tensioni diventano come calore di fiamma lontana.

La crisi della maggioranza non ha senso, perché non esistono temi di contrapposizione, e mai, come in queste settimane, fuori dal mormorio dei cittadini, si è parlato di Sutri come luogo del desiderio e sede di quello che sarà il più grande museo della Tuscia e forse di tutto il Lazio. Febbrile e straordinario è stato il lavoro per la riapertura di Palazzo Doebbing e, parallelamente, alacri le iniziative di manutenzione dell’arredo urbano.

Io non ho capito bene, in assenza di proposte, cosa volessero i malmostosi. Sarebbe bastato, come dev’essere, che essi si fossero sintonizzati attivamente sui progetti del sindaco.Tristissima, a pensarla, l'assenza di entusiasmo,di partecipazione,consumati nel silenzio,nell'abulia e nel trionfo dell'ignoranza cieca di un piccolo fascista.

Fra pochi giorni, il 4, a Roma nella sede del Museo del Corso, nella Fondazione del “sutrino”di elezione Emmanuele Emanuele, presenteremo i programmi. E nelle reazioni di quelli che lavorano c’è lo stupore per la vastità dell’impresa, per mantenere la promessa di restituire a Sutri la dignità e la gloria che merita. Uno dei più attivi nella continua collaborazione con me, sul punto di chiudere il programma, mi scrive: "una ricchezza straordinaria, certamente mai vista a Sutri da secoli".

Non sembrano esserne consapevoli i rappresentanti della maggioranza, che si riuniscono in frenetiche riunioni di gruppi e sottogruppi,dimenticando di essere stati tutti eletti in una sola lista che si chiama “Rinascimento”. Gli obiettivi di “Rinascimento” sono indicati nel programma. E, a tre mesi dal nostro insediamento, posso dire che sono ben impostati, in un avanzato stadio di avanzamento.

Ciò che ancora non appare si deve all’incompressibile freno della maggioranza distratta da ambizioni a me indecifrabili.

Nonostante questo, e il redde rationem del 4, del 14 e del 15, e ancora presenze illustri da Silvio Berlusconi a Moni Ovadia, fino a oltre la metà di ottobre con la visita di Luca Cordero di Montezemolo e di Massimo Moratti, io devo confermare che avverto la pesante sensazione della crisi, pur non riconoscendola e negandola nei fatti. Non è infatti una crisi politica, è una crisi psicologica. Ed è la delusione rispetto alla considerazione che ho della città, evidentemente non condivisa dalla maggioranza ,e anche dalla opposizione,quando leggo il documento di Lillo di Mauro,a cui non devo comunicare nulla che abbia un interesse politico, ma solo nevrosi e isterismi senza contenuto, e che avrebbero -manifestandosi in insulto fascista- come sfogo di infelicità e di complessi, meritato la sua solidarietà e il suo biasimo.

Non c'e'niente da chiarire,da spiegare.La mia intesa con lui è stata immediata, proprio il giorno della nostra conoscenza, l’ultimo della campagna elettorale. Leggere le sue parole, così lontane da quella che mi sembrava la sua sensibilità, mi fanno capire di essere sempre più solo. Bisogna trovare interlocutori sulla mia proposta culturale, l’unica che ritenevo possibile per Sutri. Anch’egli parla di maggioranze impossibili, di dimissioni, come augurandosi che il modello da me proposto - e che egli non può non condividere -salti, dando realtà e consistenza a una maggioranza che non ha visioni nè progetto.E lui, che dice di averli, auspica lo sfascio e il ritorno al voto, come se - con la qualità umana dei politici locali -esso fosse una soluzione. Quale? Per il ritorno al piccolo mondo antico?

Se anche ci fosse un "chiarimento"tra me e la maggioranza, non si chiarirebbe nulla, per la incommensurabile distanza tra i miei obiettivi e la meschina politica locale. Io vado avanti. Mi sfiducino loro! La crisi,dunque -che anche io oggi avverto - non è politica ma psicologica: lo sconforto, la malinconia di vedere quanto poco i rappresentanti politici di Sutri amino la loro città.

Se la crisi non è più una questione di numeri ma di profonda amarezza e delusione, quella che io ho provato leggendo le considerazioni di Lillo, rinunciatario e illuso nella soluzione delle nuove elezioni, forse veramente, in assenza di motivazioni alte e nobili, per una rinascita culturale, che deflagrerà senza radicarsi nelle coscienze e calarsi nell’azione positiva degli uomini di buona volontà, per Sutri non c’è speranza.

* scritto per il Corriere di Viterbo da Johannesburg