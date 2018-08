Un nuovo insetto esotico minaccia i noccioleti

Un nuovo insetto esotico ad elevata dannosità per i noccioleti della Tuscia è stato rilevato per la prima volta dagli entomologi del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Unitus. Il dottor Mario Contarini, la dottoressa Federica Giarruzzo, coordinati dal dottor Stefano Speranza all’interno del progetto europeo Horizon2020 – Pantheon – coordinato dal dottor Valerio Cristofori, hanno avviato un piano di monitoraggio ambientale nei noccioleti dei Monti Cimini per scongiurare il diffondersi della cimice asiatica, temibile insetto fitofago del nocciolo: la sua presenza è in grado di provocare danni gravissimi alle colture. I sistemi di monitoraggio messi in campo hanno permesso la cattura di questo pericoloso insetto, il cui il nome scientifico è Halyomorpha halys. Questo insetto rappresenta una delle nuove specie di origine asiatica giunte sul territorio europeo e nazionale. In Italia le prime segnalazioni sono avvenute nel 2012 ma ancora non vi era certezza di una sua colonizzazione degli ambienti viterbesi. Si tratta di un insetto estremamente polifago e si può nutrire, succhiando preferibilmente frutti e semi, di moltissime specie vegetali. Il nocciolo è una delle specie preferite da questo insetto ma infesta anche la vite e il castagno, altre tipicità del nostro territorio. Dati bibliografici mostrano che questa specie può causare il doppio del danno tipico rilevato sulle nocciole e causato dalle cimici nocciolaie già presenti sul nostro territorio. Come riferisce il dottor Speranza, la presenza di questo insetto sul nostro territorio non è ancora legata alle infestazioni sul nocciolo, non avendo finora rilevato danni specifici. I ricercatori diffondendo la notizia intendono solo informare adeguatamente gli agricoltori, le associazioni di categoria e tutti i soggetti coinvolti nella produzione di nocciole per prepararli alla corretta gestione di questa nuova problematica.