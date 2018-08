Muore investito mentre cambia una gomma all'auto

E’ morto sul colpo mentre stava cercando di cambiare almeno una delle due gomme che si erano bucate mentre viaggiava sulla superstrada in direzione Viterbo: Antonio Pascucci, 64 anni, ha commesso il tragico errore di non raggiungere la piazzola di sosta che si trova a qualche centinaio di metri dal luogo della tragedia.

Tutto è successo poco dopo le 16 di ieri: l’uomo stava guidando la sua Dacia grigia, a bordo con lui c’erano anche la figlia e il nipotino di quattro mesi. All’improvviso, poco dopo lo svincolo di Cinelli, l’auto è probabilmente passata - secondo la prima ricostruzione della polstrada - sopra un pezzo di metallo (ritrovato durante l’ispezione sul luogo dell’incidente) che ha tranciato entrambi gli pneumatici del lato sinistro. L’uomo pè sceao dall’auto e ha tentato di sostituire uno dei due pneumatici; forse contava con una sola gomma mancante di raggiungere con più facilità la piazzola, oppure pensava di arrivare così dirattemente ad un’officina; il fatto è che non ha avuto tempo di fare nulla, perché mentre stava posizionando il cric è sopraggiunta una Mercedes nella sua stessi direzione di marcia che lo ha travolto e trascinato per oltre trenta metri. All’arrivo del 118 l’uomo era già morto, sotto gli occhi della figlia. Sul posto gli uomini della Stradale di Viterbo con in testa il comandante Gianluca Porroni. i carabinieri di Viterbo e i vigili del fuoco.