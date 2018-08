Strada Ponte Sodo, lavori quasi finiti

Chi giornalmente percorre la strada Ponte Sodo, in particolare le persone residenti nella zona, nelle ultime settimane non ne poteva più dei disagi provocati dai lavori in corso, riguardanti la messa in sicurezza di un costone tufaceo.

L’assessore preposto rassicura garantendo che l’opera in questione è in via di ultimazione, anche se per giungere ad una piena fruibilità della strada bisognerà attendere almeno un paio di mesi a causa dei tempi tecnici necessari al collaudo dell’opera.

Spiega infatti Laura Allegrini, assessora ai Lavori pubblici del Comune di Viterbo, che “sono in via di ultimazione i lavori per la realizzazione di un muro di contenimento in strada Ponte Sodo”.

“Si tratta - aggiunge Allegrini - di un muro in cemento armato di circa settanta metri che costeggia la strada. I lavori, iniziati lo scorso luglio, dovrebbero concludersi entro la metà del mese di settembre”. Tuttavia, “una volta terminato l'intervento, prima di ripristinare la completa viabilità della strategica strada di collegamento, ci saranno dei tempi tecnici previsti per legge, ovvero sessanta giorni, per effettuare il collaudo statico di quanto realizzato. Per creare meno disagi e garantire comunque la massima sicurezza, stiamo valutando il restringimento della carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato”.

“La realizzazione del muro - specifica l’assessora ai Lavori pubblici - rientra tra i lavori di completamento di strada Ponte Sodo. Si tratta di un intervento necessario per garantire una maggiore sicurezza a tutte quelle persone che ogni giorno, o sporadicamente, si trovano a percorrere l'importante e nevralgica arteria viaria”.