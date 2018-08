Pioggia e grandine mettono in ginocchio gli agricoltori del Viterbese

E’ una stagione estiva pesante per il settore agricolo nella Tuscia. Si cominciano già a tirare le somme degli ingenti danni subiti, che in numerosi casi riguardano non solo i raccolti stagionali, ma anche danni strutturali alle aziende. Centinaia di migliaia di euro andati in fumo in una manciata di minuti, sotto gli occhi impotenti e disperati dei produttori. Una perdita che avrà ripercussioni anche sul mercato ortofrutticolo dove l’offerta più esigua farà lievitare i prezzi. Il maltempo ha colpito in tempi e modalità diverse un po’ tutto il Viterbese, ma alcune zone hanno subito danni maggiori, tanto da indurre le amministrazioni comunali a chiedere lo stato di calamità presso gli enti regionali.

GUARDA la gallery

“I danni sono stati pesantissimi – racconta Andrea Salta La Macchia proprietario dell’omonima azienda agricola a Montalto di Castro – la mia azienda produce pomodori, asparagi, meloni e cocomeri, ortaggi e grano. Già a fine marzo avevo subito un’ingente perdita sul raccolto degli asparagi a causa di una grandinata, che ha raso al suolo il raccolto e mi ha impedito di cogliere per i successivi 10 giorni, facendo sì che io perdessi le consegne e il guadagno. Anche su meloni e i cocomeri ho perso un 40% del raccolto e il 20% sul grano. Abbiamo poi subito danni strutturali, un casaletto scoperchiato e altri hanno riportato danni all’intonaco. Dagli anni ’60, quando la mia famiglia ha aperto l’azienda, ad oggi non avevamo mai accusato danni così pesanti”. Montalto di Castro e Pescia Romana sono state due delle zone più vessate, tanto che l’assessore comunale all’agricoltura Rita Goddi già tempo fa aveva annunciato la richiesta dello stato di calamità. “Regione e Stato dovrebbero appoggiare l’agricoltura prevedendo misure che tutelino i produttori e garantendo loro un reddito - dichiara Goddi - Il Comune di Montalto, sensibile alle problematiche di categoria ha destinato 160mila euro del proprio bilancio al settore, riconosciuto fiore all’occhiello del territorio. Negli ultimi anni gli agricoltori hanno dovuto fare i conti con continui cambiamenti climatici, dalla siccità alle trombe d’aria e le bombe d’acqua, oltre che con la concorrenza spietata dei prodotti che arrivano dall’estero, una burocrazia infinita e a volte superflua. Spesso oltre al mancato guadagno si trovano a far fronte anche ad ingenti spese per ripristinare le colture. Il settore primario sta andando a gambe all’aria e le istituzioni restano a guardare”. Molte e da più parti le testimonianze a sostegno delle parole dell’assessore. “Ortaggi, pomodori e asparagi sono la nostra più importante produzione in località Spinicci– racconta Gianluca Moretti – Quest’anno per noi agricoltori è stata dura. In inverno la neve, poi le piogge e la grandine che dalla primavera si sono protratte fino a estate inoltrata. L’ultima grandinata mi ha messo in ginocchio. Ho 9 ettari di terreno coltivati a pomodori e avevo iniziato qualche giorno fa la raccolta, la grandine ci ha sorpreso e ha distrutto il 50% del raccolto. Ho perso anche tutto il raccolto di asparagi, ma non solo l’attuale, i danni si ripercuoteranno anche sulla produzione della primavera prossima. Sul campo non ho più nulla, ho perso tutto”. La situazione non è migliore a Caprarola dove i coltivatori di nocciole, tipica produzione della Tuscia, denunciano ingenti perdite. “Le bombe d’acqua e le trombe d’aria che sono precipitate nei giorni scorsi hanno buttato giù più del 10% del raccolto - racconta un coltivatore – La stima è solo provvisoria, perché in questi casi i danni poi si vedranno in tempo di raccolta. Il vento ha spezzato e sradicato piante. Qui produciamo circa 3.000 quintali l’anno di nocciole e 300 quintali sono andati in fumo. Complice il terreno fradicio poi, i cinghiali riescono ad abbattere le reti di recinzione e devastano il raccolto. La situazione è disperata”.

Veronica Ruggiero