Nepi e Katowice unite nel nome dei santi Romano e Tolomeo

Nepi e Katowice unite nel culto dei santi. Ben 105 anni fa alcune spoglie dei santi Romano e Tolomeo e dei protomartiri nepesini trovarono ospitalità nella città polacca presso il santuario di Panewniki, per disposizione del vescovo Doebbing. Dopo un primo incontro, avvenuto in Polonia lo scorso maggio, fra il sindaco di Nepi Pietro Soldatelli e l’omologo di Katowice,

Marcin Krupa, in questi giorni la città di Nepi ha ricevuto una delegazione istituzionale di Katowice, guidata dal vicesindaco

Marzena Szuba. Grande e cordiale è stata l’accoglienza della cittadina viterbese ai graditi ospiti.

La delegazione polacca ha partecipato alle funzioni religiose delle festività patronali, incontrando anche il vescovo Romano

Rossi, ed ha visitato i meravigliosi monumenti storico-architettonici di Nepi nonché alcune delle più importanti e attive aziende

locali. Il 23 agosto, nella splendida cornice della sala nobile, il sindaco Pietro Soldatelli, a margine dell’incontro istituzionale, ha consegnato una proposta di protocollo d’intesa, per sviluppare ulteriormente gli scambi culturali con l’importante città polacca Il vicesindaco Marzena Szuba, ribadendo l’amicizia e il sentimento religioso che accomuna profondamente Nepi e Katowice, ha dato la propria disponibilità e quella della città polacca per futuri sviluppi anche economici.