Un solo nuovo caso di positività, altre venti persone guarite

Un nuovo caso accertato di positività è stato comunicato oggi 24 aprile dalla Asl di Viterbo. La persona in questione, in convalescenza nel proprio domicilio, è residente, o domiciliata, nel comune di Onano.

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione degli Enti locali. In totale i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, sono ieri saliti a 428, di cui 18 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Ieri è stata inoltre comunicata la guarigione di 20 pazienti, i quali hanno ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni. I cittadini guariti sono residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 8 a Viterbo, 3 a Tuscania, 2 a Celleno, 2 a Cellere, 2 a Marta, 1 a Tarquinia, 1 a Civita Castellana e 1 a