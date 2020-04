Giravano in tre su un'auto con 7 grammi di cocaina. Trovata anche un'arma

A Nepi, i carabinieri di Civita Castellana hanno arrestato due spacciatori e denunciato un terzo complice, e hanno sequestrato 10 dosi di cocaina oltre a 20 grammi di sostanza da taglio ed un arma calibro 16 detenuta illegalmente. La pattugli ha notato un’auto con a bordo tre persone che apparentemente non avevano motivo per circolare, e i militari hanno deciso di sottoporre gli occupanti ad un controllo e a perquisirli; i tre sono stati trovati in possesso di 10 dosi di cocaina per quasi 7 grammi di peso; la perquisizione è quindi proseguita presso la loro abitazione dove è stata trovata sostanza da taglio per 20 grammi oltre ad un’arma calibro 16 illegalmente detenuta; i carabinieri a quel punto hanno dichiarato in arresto due dei tre uomini maggiormente coinvolti nella detenzione di droga e li hanno messi a disposizione della Procura di Viterbo e hanno denunciato in stato di libertà il terzo.