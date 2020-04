Nella Tuscia celebrazioni pasquali in diretta streaming: tutti gli orari

Le celebrazioni religiose pasquali avverranno tutte senza concorso di popolo e a porte chiuse - hanno disposto i vescovi Lino Fumagalli e Romano Rossi - "cercando di rispettare la dignità e la bellezza della liturgia” e per i fedeli sarà possibile seguirle solo nella diretta streaming sulle piattaforme delle diocesi di Viterbo e Civita Castellana. Consentita la partecipazione di un diacono, di chi serve l’altare, di un lettore, di un cantore, di un organista. Per quanto riguarda Viterbo, questo il programma: oggi giovedì 9 aprile, alle 17 la messa in Cena Domini; domani, alle 17, celebrazione della passione di Cristo; sabato, alle 21, la veglia pasquale e domenica alle 10 la messa per la Resurrezione. A Civita Castellana il venerdì santo la funzione inizierà alle 15, la veglia pasquale alle 21,30 e la messa di Pasqua alle 11. “Non si svolgeranno da nessuna parte e in nessuna forma le tradizionali manifestazioni esterne della religiosità popolare legate al venerdì santo”, ricorda il vescovo Fumagalli, che raccomanda di “mantenere anche sui social un clima di raccoglimento e di silenzio (evitando proposte varie e invitando magari i fedeli a seguire la Via Crucis del Santo Padre a piazza San Pietro)”. Cancellate rappresentazioni tra le più antiche e suggestive d’Italia, come quelle di Orte, Vetriolo e Bagnaia. A Tarquinia, non si svolgerà la processione del Cristo Risorto. Sabato, quando nella tarda serata viene scoperta la statua, una diretta streaming dalla chiesa di San Giuseppe permetterà alla città di assistere al gesto che dà il via ai festeggiamenti. Domenica alle 18 verrà trasmessa la messa in diretta, sempre da San Giuseppe, presenti solo sindaco e presidenti delle confraternite dei “Fratelli del Cristo Risorto”. Ai cittadini è stato chiesto di esporre alle finestre i drappi o qualcosa di azzurro.