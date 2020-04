Flaminio, Ponte Milvio, Balduina e Monte Mario i quartieri più contagiati

Flaminio, Ponte Milvio, Balduina e Monte Mario i quartieri più colpiti dal coronavirus. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato che, in una intervista al Corriere della Sera, ha affermato che "esiste una mappa del tasso di incidenza del coronavirus su ogni centomila abitanti, in base alla popolazione residente e al numero di tamponi effettuati" e "il secondo distretto sanitario è il più colpito, ma in generale tutto il quadrante nord della città. Dalla mappa si è riusciti ad identificare anche i quartieri con più casi positivi al Covid-19: Nella Asl Roma 1 l’incidenza è al 43,7 per cento ed è più alta al Flaminio, nel centro storico e anche in zone come Ponte Milvio, Balduina e Monte Mario. L’incidenza più bassa, invece, a Montesacro e Monteverde". Per quanto riguarda il resto del Lazio, aggiunge l’assessore alla Sanità, "l’incidenza più alta si registra a Civitavecchia, nella Asl Roma 4, con una percentuale del 90,7 per cento. Seguono Rieti e Frosinone con il 69,5 e il 65,5. Dove incide il cluster delle case di riposo. Un ’settorè dove forse mancavano i controlli".