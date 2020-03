Giornata nera nella Tuscia: oggi 17 contagiati

La Asl di Viterbo informa che nel corso della giornata odierna - mercoledì 25 marzo - il Policlinico Gemelli ha refertato ulteriori 8 casi di positività al Covid-19, rispetto ai precedenti 9 già comunicati alla Asl entro le ore 12. In totale le persone risultate positive al Covid-19 oggi salgono a 17.

Dei nominativi pervenuti, già in isolamento domiciliare fiduciario o in regime di ricovero, 2 sono residenti nel comune di Viterbo, 2 residenti a Tessennano, 2 a Montefiascone, 2 a Tarquinia, 1 a Tuscania, 1 a Civita Castellana, 1 ad Acquapendente, 1 a Ronciglione, 1 a Bolsena, 1 Villa San Giovanni in Tuscia, 1 domiciliato nel comune di Cellere e 2 residenti in un altro comune della Tuscia, il cui domicilio al momento non viene comunicato per motivi di privacy, ma i cui nominativi sono stati trasmessi alle autorità competenti.

Il Team operativo Coronavirus, tramite i professionisti psicologi che operano al suo interno, ha già informato i cittadini interessati circa l’esito dei tamponi eseguiti e, al contempo, ha prontamente avviato il lavoro di ulteriore definizione della catena epidemiologica dei contatti stretti, con la determinante partecipazione delle Amministrazioni locali.

In totale, i casi accertati al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 161, più i 5 casi accertati in strutture extra Asl e già noti.