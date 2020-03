Gestori di negozio: "Siamo positivi, bene che lo sappia chi è entrato in contatto con noi"

“Quattro familiari, tra cui mio marito e mio figlio, che lavorano al pubblico sono positivi”. La signora Bisogni - a nome della famiglia che gestisce un negozio a Tuscania - scrive al sindaco Fabio Bartolacci e lo invita a diffondere il messaggio audio.

"Per senso di dovere civico lo vogliamo comunicare pubblicamente, affinché tutti quelli che negli ultimi giorni sono entrati in contatto con noi nel nostro negozio, abbiano la responsabilità della salvaguardia per la loro salute e di quella delle persone a loro vicine".

Fabio Bartolacci ha ringraziato per questa decisione la signora Bisogni e i suoi congiunti: “Un grazie di cuore alla famiglia Bisogni, che ha compiuto un grande gesto di responsabilità. Se tutti facessero così, sarebbe più facile ricostruire la catena di contatti e sconfiggere un maledetto virus che c’è ma che non riusciamo a vedere”.