L'auto si ribalta, morto l'uomo alla guida

Coronavirus, negli ospedali thailandesi robot per tutelare medici

Roma, 19 mar. (askanews) - Negli ospedali thailandesi ci sono robottini che si muovono tra i letti e misurano la febbre ai pazienti. Un modo per aiutare gli operatori sanitari che sono sovraccarichi di lavoro per l'emergenza coronavirus e soprattutto per tutelarne la salute, facendoli avvicinare meno alle persone positive. Costruiti per monitorare i pazienti colpiti da ictus in fase di recupero, ...