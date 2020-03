Invece di stare a casa va a imbrattare i treni alla stazione

I carabinieri di Viterbo, durante un servizio perlustrativo hanno sorpreso e fermato un giovane, che all'interno della stazione ferroviaria stava imbrattando le carrozze dei treni fermi in sosta, peraltro contravvenendo alle disposizioni previste dal decreto “corona virus” della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede di uscire di casa soltanto con motivo giustificato; il giovane è stato quindi bloccato dai carabinieri, identificato e denunciato per imbrattamento di cose e per non avere ottemperato alle disposizioni di rimanere in casa.