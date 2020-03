Coronavirus, oggi nel Lazio 84 nuovi casi di positività e 4 decessi; in aumento i guariti, sono 33

"Oggi registriamo un dato di 84 casi di positività e 4 decessi; sono in aumento i guariti che sono 33". Lo ha sottolineato poco fa l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Escono oggi dalla sorveglianza in 1.793 ovvero hanno terminato la quarantena", ha aggiunto l’assessore.

Asl di Viterbo: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 78 anni di Viterbo che era ricoverata allo Spallanzani. 165 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.