L'assessore regionale D'Amato: nel Lazio scuole chiuse anche oltre il 3 aprile

Emergenza coronavirus, nel Lazio secondo l'assessore regionale alla Sanità, D'amato, "i tempi non saranno brevi". "Al momento non ci sono e non credo ci saranno le condizioni per la riapertura delle scuole” ha detto intervistato dal Corriere della Sera.

“Le nostre previsioni, confermate anche dall’andamento del virus, non parlano di un raddoppio dei casi, ma di un aumento del 20-30 per cento- ha spiegato D’Amato- Fino ad arrivare a tre volte tanto quelli che sono oggi. Questa e la prossima settimana saranno importantissime per verificare l’efficienza e l’esito delle misure restrittive del governo”.

"A oggi - ha aggiunto D'Amato - abbiamo fatto 9.630 tamponi, il doppio di Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia”.