Spaccio, giovane nascondeva 40 grammi di hashish già divisi in dosi: arrestato dai carabinieri

Spaccio, nascondeva hashish in casa: in manette un giovane. I carabinieri della stazione di Tarquinia hanno portato a termine un servizio antidroga nei confronti di un cittadino del luogo, che da tempo a seguito di attività informativa precedente, tenevano monitorato sospettandolo di essere uno spacciatore.

Venerdì 6 marzo al termine di un servizio di osservazione durato diverse ore, i carabinieri della stazione, hanno deciso di perquisire la sua abitazione, ed effettivamente hanno trovato abilmente occultati ben 40 grammi di hashish già suddivisi in 18 dosi da spacciare, oltre al materiale per il confezionamento e quasi 3000 euro in contanti: immediatamente, il presunto spacciatore è stato dichiarato in arresto e accompagnato a casa in regime di detenzione domiciliare.