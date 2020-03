Multe: la polizia stradale di Viterbo ha ritirato 15 patenti, tolti anche 605 punti. I controlli di febbraio

Multe, la polizia stradale ritira 15 patenti e toglie 605 punti in un mese. A febbraio, il numero degli incidenti si è attestato a 10, con 10 persone ferite: sono stati constatati 7 sinistri con lesioni e altri 3 incidenti hanno riguardato solo danni alle cose.

Le attività di prevenzione e repressione della polizia stradale di Viterbo hanno dato buoni risultati. Rilevante, infatti, è stata l’attività contravvenzionale e di controllo effettuata, che ha portato ad irrogare 405 sanzioni al Codice della Strada con il ritiro di 15 patenti e 14 carte di circolazione, oltre alla decurtazione di 602 punti-patente. Velocità pericolosa, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino alla guida sono state le infrazioni maggiormente contestate: 375 circa sono stati gli interventi posti in essere sulle strade per le attività di soccorso e 901 automobilisti sono stati controllati tramite il precursore, l’etilometro ed il drug-test durante i servizi diurni e notturni: 5 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica ed 1 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale di Viterbo, unitamente a personale dei distaccamenti di Monterosi e di Tarquinia, nello stesso periodo, si è occupata delle attività di controllo di tipo amministrativo presso le officine meccaniche, le concessionarie auto, le carrozzerie, gli autodemolitori ed i rivenditori di pezzi di ricambio per autovetture e camion della provincia.

Nel mese appena trascorso, la squadra ha posto in essere controlli amministrativi specialistici che hanno interessato 4 autofficine a Tarquinia e Trevignano Romano svolgendo accertamenti tecnici su un totale di 17 autoveicoli e su 6 persone titolari o consegnatari delle attività commerciali, nonché su 3 società, riscontrando alcuni illeciti di natura amministrativa e una sanzione di carattere penale.