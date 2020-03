Coronavirus, terzo contagiato a Viterbo: è un medico dell'ospedale

Si registra un terzo caso di coronavirus a Viterbo, dopo quelli della studentessa georgiana di 23 anni e del professore di Agraria dell'Università della Tuscia: si tratta proprio del fratello del docente che si trova ricoverato allo Spallanzani di Roma, il quale è medico e lavora al reparto malattie infettive dell'ospedale di Belcolle. Proprio in queste ore la Asl sta provvedendo a mettere in isolamento tutto il reparto. Già erano stati posti in isolamento nella giornata di ieri oltre cento ragazzi che sono residenti nella casa dello studente di via Cardarelli, dove era ospitata la giovane georgiana risultata positiva al coronavirus.