Coronavirus, oltre cento in isolamento per 14 giorni nello studentato di via Cardarelli

Sono da ieri considerati "contatti stretti" della studentessa georgiana risultata positiva al test sul coronavirus tutti i residenti nella casa dello studente di via Cardarelli a Viterbo, "come tali posti in isolamento domiciliare e fiduciario”. I ragazzi al momento titolari di alloggio nello studentato in questione sono 140. Dovranno restare isolati per 14 giorni e misurare a intervalli stretti e regolari la temperatura. All'eventuale insorgere di febbre, tosse e dolori muscolari dovranno chiamare i numeri utili. Si sta indagando sulle origini del contagio sia della studentessa sia del docente di Agraria dell'Unitus: i due casi sarebbero slegati. Nei giorni scorsi la 23enne era stata nel nord Italia e l'insegnante a un convegno fuori regione.