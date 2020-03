Incidente stradale, scooter travolto da suv: al vaglio i filmati per identificare il pirata

Uomo in scooter travolto da un suv, si cerca il pirata attraverso nei video. Ci sono numerose telecamere nell’area di via dell’Industria dove giovedì 27 febbraio alle 21.30 un suv ha travolto un 65enne che tornava a casa dal lavoro in sella al suo motorino. Chi era al volante dell’auto, dopo essersi fermato per pochi secondi, ha accelerato fuggendo per le strade della zona artigianale lasciando a terra Claudio Sbardella che aveva da poco finito il turno dell’azienda dove lavora.

Delle indagini se ne stanno occupando i carabinieri: l’uomo, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso (prognosi di 10 giorni), ha infatti presentato querela contro ignoti. Con la denuncia i carabinieri, nell’ambito delle indagini, possono acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza che sono nella zona. Ce ne sono diverse tra aziende e officine dell’area artigianale e un paio di stazioni di servizio.

Insomma il suv in questione, di colore scuro, potrebbe essere stato ripreso durante la fuga e potrebbe essere stata ripresa la targa. Il conducente rischia un’incriminazione per omissione di soccorso e lesioni stradali. L’auto, stando al racconto del signor Sbardella lo ha tamponato nella parte posteriore del motorino sbalzandolo a terra. “Ho visto il Suv fermarsi venti metri più avanti, ma è stato un attimo. Subito dopo è partito verso la direzione opposta del Poggino”, ha detto la vittima dell’investimento. L’uomo non è riuscito a prendere il numero della targa dell’auto che l’ha tamponato perché, al momento dello scontro, i suoi occhiali sono volati via.