Incidente stradale in via Cattaneo a Viterbo: due auto si scontrano nella notte, i conducenti a Belcolle

Incidente nella serata di sabato 29 febbraio alle 22 in via Cattaneo a Viterbo. Per cause ancora in corso d'accertamento due auto, una Alfa e una Audi Q3, si sono urtate su un fianco. Le vetture procedevano entrambe verso il quartiere Barco. L’incidente si è verificato all'altezza della scuola media. I mezzi hanno riportato danni ingenti: una vettura parte frontale e l’altra nella fiancata. Sono rimasti feriti in maniera lieve, invece, i due conducenti.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Belcolle. Per loro un codice verde, hanno riportato solo delle lievi contusioni e sono stati dimessi dal nosocomio viterbese nella stessa serata.

Lo scontro in un primo momento, viste anche le condizioni delle auto, sembrava molto più grave. Invece una volta che sono arrivati i sanitari del 118 la situazione si è ridimensionata. I conducenti sono scesi dalle auto ed erano vigili durante le fasi dei soccorsi. E’ stato deciso il trasferimento al pronto soccorso tenendo conto della dinamica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Viterbo per i rilievi del caso. Non ci sono state ripercussioni al traffico.