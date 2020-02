Il vescovo di Civita Castellana: nelle chiese ostie solo in mano

Niente comunione con posa dell’ostia sulla lingua, via l’acqua santa e niente stretta di mano in segno di pace. Bandita anche la recita del Padre Nostro mano per mano. Si rischia il contagio.

Anche le parrocchie si adeguano all’emergenza Coronavirus. Le norme elencate sono contenute in una comunicazione del vescovo di Civita Castellana, Romano Rossi. E’ stata inviata a tutti i parroci. Regole, specifica il monsignore nella lettera, da intendersi come “norme prudenziali e come segno di solidarietà con le preoccupazioni di tanta gente”. Sono quattro le regole impartite. La prima riguarda appunto la Comunione che potrà essere distribuita solo nella mano “perché la lingua è un veicolo di trasmissione molto pericoloso”. “Trovate buone parole per convincere i recalcitranti. In ogni caso dite che il vescovo ha fatto espresso divieto di una prassi diversa”, dice Rossi ai parroci, ai quali chiede anche di togliere l’acqua dalle acquasantiere, di eliminare il segno dello scambio di pace (“si fa maggiore comunione con il rispetto della sana prudenza che con le effusioni esteriori”) e di non stringersi le mani durante il Padre Nostro.

Ma non finisce qui. Al Centro geriatrico Giovanni XIII sono state invece sospese le visite ai parenti ricoverati, i quali si possono andare a trovare solo in ca