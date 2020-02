Vigili urbani: no agli straordinari serali contro la sosta selvaggia

No agli straordinari serali dei vigili urbani. No alle “ronde” fino a mezzanotte per reprimere la sosta selvaggia nel centro storico di Viterbo.

L’attivazione dei controlli serali nel weekend, annunciata la settimana scorsa al Corriere di Viterbo dal sindaco Giovanni Arena e dal comandante dei vigili urbani Mauro Vinciotti, va a infrangersi contro il muro eretto dai sindacati Diccap-Sulpl e Cisl Fp, che parlano di una polizia locale sempre più nel caos.

“Apprendiamo con stupore che l’amministrazione comunale, pur consapevole della situazione di carenza d’organico in cui versa da anni la polizia locale - dichiarano Ivo Aquilani e Renato Trapè - chiede di impiegare il personale in servizi serali fino alle 24 al fine di reprimere la sosta selvaggia sulle principali piazze della città, quando a malapena e con grande difficoltà gli agenti riescono a fronteggiare la copertura del servizio giornaliero e le numerose richieste di intervento”.

Diccap e Cisl ricordano come, a fronte dei recenti pensionamenti e trasferimenti di personale, gli operatori effettivi in forza al comando siano ogni giorno di meno, “tanto che il servizio di controllo giornaliero del territorio è lasciato nelle mani di circa venti unità, e solo quando il personale è a pieno regime. Se consideriamo le ferie, i riposi settimanali, i congedi per permessi, malattie e quant’altro - continuano Aquilani e Trapè - il numero degli agenti si riduce a volte anche a solo due pattuglie. Tali operatori sono chiamati nello specifico a coprire tutte le chiamate che arrivano alla sala operativa riguardanti Viterbo e frazioni (Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino), sia nel turno antimeridiano che in quello pomeridiano”.

Ma non è finita: “Gli stessi operatori debbono anche garantire un servizio di pronto intervento, rilevazione di sinistri stradali in tutto il territorio e non più come in passato nel solo centro abitato. Tutto ciò comporta un aumento considerevole dei rilievi che solo nell’anno 2019 è stato di circa 150 sinistri”.

Ad aggravare la situazione, sottolineano le due sigle sindacali, è l’ultimo ordine di servizio del comandante, “che ha ritenuto opportuno distogliere dal controllo territoriale altre due unità di personale e destinarle al servizio di ufficio”.

Dicendosi “profondamente amareggiati per la situazione in cui attualmente versa il corpo di polizia locale”, Aquilani e Trapè chiedono per l’ennesima volta la convocazione di una riunione urgente per porre rimedio alle criticità denunciate e, in caso di mancate risposte, minacciano nuove iniziative di lotta “a difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori e della collettività”.