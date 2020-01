Maxi rissa, 5 feriti e 6 persone arrestate

Persone che rotolavano dalle scale. Con la testa e le ossa rotte. Altre che si picchiavano in strada, armate di bastoni, tirapugni e cric. E qualcuno che, salito in auto, cercava di investire chi gli capitava sotto. Diverse macchie di sangue nell’atrio del palazzo di viale Trento a Viterbo, e nell’appartamento dove la rissa è iniziata. Venti persone coinvolte, rumeni e sudamericani, 5 feriti e sei arrestati. Saranno processati oggi per direttissima.

Domenica mattina intorno alle 6 la scintilla che ha innescato la spirale di violenza. Di sicuro, secondo quanto riferito dalla polizia, intervenuta sul posto con due volanti, c’è che erano quasi tutti in preda ai fumi dell’alcol e della droga.

Scenario dei fatti un circolo gestito da due nigeriani, in cui recentemente è stata ricavata una sorta di discoteca, questa gestita invece da alcuni dominicani, frequentata da stranieri. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, all’interno del locale si trovavano inizialmente solo persone di nazionalità sudamericane. Ad un certo punto sarebbe entrato un gruppo di rumeni, accompagnati da ragazze italiane. I toni si sarebbero quasi subito accesi. Nel giro di qualche minuto, hanno cominciato a darsele di santa ragione, sudamericani contro rumeni. Alcuni sono scappati, inseguiti da altri. Quando è arrivata la polizia a sirene spiegate, chiamata da alcuni residenti letteralmente terrorizzati dalle grida e dalle scene che si potevano scorgere dalle finestre, fuggi fuggi generale, tranne i feriti a terra che non si potevamo muovere. In pochi minuti, sono subito state arrestate quattro persone. Altre due invece sono state ammanettate un’ora più tardi, rintracciate con ferite alle testa nelle proprie abitazioni sulla base delle scarse testimonianze raccolte. Hanno detto di essere state colpite con un cric.

Delle venti persone identificate dagli agenti della volante una non è in regola con il permesso di soggiorno.

Oggi il processo per direttissima a carico dei sei identificati come i maggiori responsabili dell'accaduto.