Viterbo, addio a nonna Quintilia arrivata a 105 anni: l'ultimo saluto a Montefiascone

Addio a nonna Quintilia Ciarmatori, deceduta alla vigilia di Natale all’età di 105 anni. L’ultracentenaria è morta nella casa di riposo Villa Serena, dove viveva da circa 15 anni. Un patrimonio di storia e tradizione Quintilia, nata nella Tuscia durante uno dei periodi più difficili della storia, la prima guerra mondiale, che fino a qualche mese fa intratteneva parenti e amici raccontando aneddoti e stralci di vita passata tra il lavoro in campagna e il focolare domestico. Vedova dagli anni ‘80, la nonnina aveva deciso, all’età di 90 anni, di lasciare casa sua per andare a vivere nella struttura.

Una lunga esistenza in cui non sono mancate le gioie dovute alla nascita di figli, nipoti e pronipoti, ma nemmeno le sofferenze causate dalla perdita del marito e di una figlia. "Nostra nonna era una donna risoluta - raccontano i nipoti - una grande lavoratrice. Faceva parte di quella generazione in cui le donne, pur conducendo un’esistenza umile, sapevano fare veramente tutto. Lei ha passato una vita lavorando in campagna, ma soprattutto occupandosi dei figli e di noi nipoti dispensando amore e momenti felici”. La sua longevità le ha permesso anche di diventare più volte bisnonna. Una donna d’altri tempi che amava però dedicare tempo alla lettura e ad attività culturali. Montefiascone ha dato l’ultimo saluto a nonna Quintilia il 26 dicembre mattina, presso la chiesa Corpus Domini.