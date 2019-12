Ci sono anche due rappresentanti del gruppo astrofili Galileo Galilei di Tarquinia nel team che ha lavorato allo studio delle stelle siamesi scoperte nella costellazione dell’Auriga. Un sistema binario a contatto composto da due corpi celesti uniti tra loro con luminosità variabile posto a 800 anni luce dal nostro pianeta. I due sono Paolo Zampolini e Giorgio Mazzacurati.

La scoperta, riconosciuta e approvata dall’ Aavso, è stata il frutto di una lunga osservazione che ha interessato vari gruppi di astrofili amatoriali tra Napoli e Siena.

“Lo studio è partito dall’osservazione, da parte di un socio del gruppo astrofili di Palidoro, - ha raccontato Paolo Zampolini, astrofilo del Galileo Galilei - di un’oscillazione di luminosità di una stella. Da febbraio 2019, quindi, attraverso svariate osservazioni, il gruppo Palidoro ha studiato il fenomeno, salvo poi coinvolgere noi e altri gruppi astrofili dotati di strumentazione adeguata, per avere supporto nello studio del corpo celeste”. Le due stelle di diversa dimensione che formano il sistema binario ruotano una intorno all’altra scambiandosi materiale durante la rotazione. Inizialmente gli osservatori erano convinti che i cali di luminosità registrati indicassero la presenza di una nuova stella variabile, cioè un corpo celeste la cui luminosità apparente varia nel tempo, mentre in seguito alle osservazioni e all’elaborazione dei dati si sono resi conto che la luminosità subiva un calo ad intervalli regolari. “Siamo riusciti ad escludere la possibilità di una stella variabile nel momento in cui ci siamo resi conto che la luminosità della stella toccava il suo minimo ogni 8.6 ore - ha continuato Zampolini -. A quel punto, rielaborando i dati, abbiamo capito che si trattava di un sistema binario a contatto in cui una stella transitava davanti all’altra, quasi eclissandola, ogni 8.6 ore. I due corpi si scambiano materia e girano in una sorta di valzer vorticoso e il centro di massa dell’intero sistema è all’interno della stella più grossa, che risulta essere poco più piccola rispetto al sole”.

L’eccezionalità della scoperta deriva soprattutto dal fatto di essere stata fatta da un team di astrofili amatoriali. “Negli ultimi anni capita sempre più spesso che gli amatoriali scoprano nuovi corpi celesti - conclude Zampolini - anche la scoperta dell’ultima cometa di Natale intergalattica è stata fatta da osservatori appassionati non professionisti, nonostante la strumentazione in dotazione sia nettamente inferiore rispetto a quella utilizzata dagli astronomi. Siamo però in molti a cercare di capire cosa avviene nell’universo, incuriositi da quello che c’è al di là dei confini terrestri, e il numero degli astrofili con occhi puntati verso il firmamento è nettamente superiore rispetto a quello dei professionisti”.