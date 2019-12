Entrò nei carabinieri nel 1947: morto il maresciallo Ripepi

Alla soglia dei 90 anni è morto il maresciallo dei carabinieri in pensione, Michele Ripepi residente, ormai da 50 anni, a Civita Castellana. Nato a Laganadi (Reggio Calabria), Ripepi entrò nell’Arma nel 1947 frequentando la Scuola allievi carabinieri a Roma e, sempre in quell’anno, iniziò a prestare servizio in Calabria. Dopo aver frequentato il corso allievi sottufficiali a Firenze, prestò servizio alla Stazione di Passignano sul Trasimeno ed a Rignano sull’Arno. Nel 1956 venne trasferito a Roma. Dal 1964 al 1969 è stato comandante della stazione di Gallese e poi a Civita Castellana per rivestire incarichi prestigiosi quali comandante del nucleo radiomobile e del nucleo comando. A riposo dal 1990, si è dedicato all’Arma in congedo rivestendo il ruolo di presidente della locale sezione per quasi vent’anni.