Muore 46enne in incidente col motorino. Da bambino aveva recitato con Tomas Milian

Morto a Ronciglione nella notte un uomo di 46 anni, Paco Fabrini: cuoco e pizzaiolo romano, da anni abitava in paese. Intorno a mezzanotte una macchina ha tamponato violentemente il motorino Scarabeo sul quale viaggiava, nella località Casalino. Fabrini è morto sul colpo.

Sul posto, subito dopo l’incidente, i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo.

Fabrini aveva avuto un passato da attore cinematografico, quando era bambino. Tra il 1979 e l’86 aveva recitato in molti film accanto a Tomas Milian, aveva infatti "conquistato" il ruolo del figlio dell’ispettore Nico Giraldi, uno dei due personaggi attorno ai quali ruotava perlopiù, in quegli anni, l'attività cinematografica di Miian.

Tra la famiglia di Fabrini e l'attore si era instaurato ben presto un legame che proseguì anche quando il bambino diventò un ragazzo e lasciò il cinema. Da anni faceva il pizzaiolo (anzi, "pizzettaro", come disse orgogliosamente in alcune interviste), ma continuava a coltivare in forma di hobby la passione per il cinema assieme a molte altre: i documentari, i fumetti, la musica, il teatro.