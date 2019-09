Tiziano Monti, dall'amputazione delle gambe al Giro d'Italia handbike

Dall’incidente al debutto al Giro d’Italia in handbike, a Busto Arsizio. Tenacia, duro lavoro e una forza di volontà incommensurabile: sono queste le armi della nuova vita del 31enne tarquiniese Tiziano Monti: “Sarà bellissimo al di là del risultato finale”, afferma. Tiziano, dopo l’incidente di undici mesi fa - che gli causò l’amputazione di entrambe le gambe, ma che allo stesso modo sembra non aver scalfito affatto la dura corazza dell’ex difensore della Corneto – se la vedrà nella categoria H5. Monti è tesserato con l’Anmil Sport, Obiettivo 3 di Alex Zanardi e testimonial di SuperAbile. “Avrei preferito esordire con una tappa più semplice – afferma – però questo è il calendario del Giro d’Italia e lo rispetteremo. Il percorso sarà di quattro chilometri e mezzo. Le sensazioni sono positive anche se ho avuto solo un mese per allenarmi. Cercherò di dare il massimo e di non deludere tutte le persone che hanno creduto in me”. Ma accanto al Giro d’Italia di handbike c’è anche il suo prossimo impegno, stavolta nelle strade amiche del Lido, per la mezza maratona. Il fato ha voluto, che si correrà il 6 ottobre, ad un anno esatto dall’incidente stradale capitatogli sulla A12. Ma per lui – ormai concentrato verso l’obiettivo finale - un giorno vale come un altro.