Il Comune dichiara guerra senza quartiere a chi abbandona rifiuti

Il Comune di Vitorchiano aderisce all'iniziativa nazionale di volontariato “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente e in programma sabato 21 settembre, e dà il via ad una specifica campagna contro l’abbandono dei rifiuti. Martedì prossimo, infatti, alle ore 19 si terrà un incontro presso la sala consiliare per definire e condividere con i cittadini i dettagli. L’edizione 2019 di “Puliamo il mondo”, che come sempre interesserà tutta Italia, promuoverà azioni per contribuire a spazi urbani più sostenibili, puliti e inclusivi, in nome del messaggio “Tutto il mondo è casa nostra”. Oltre a momenti più specifici organizzati con e per i ragazzi delle scuole, l’appuntamento sarà, per tutti coloro che vogliono partecipare, sabato 21 settembre alle ore 9.30 presso la chiesa di San Nicola. Da lì si passerà all’azione con una attività di pulizia della strada provinciale da Vitorchiano verso la frazione di Paparano. Quella del 21 settembre sarà la prima di una serie di giornate volte a riqualificare il territorio che, troppo spesso, viene ferito dall’insano gesto di alcuni di abbandonare rifiuti e ingombranti senza alcuna consapevolezza dei danni e delle conseguenze del proprio gesto. “Il nostro Comune - ricorda il consigliere Alessandro Vagnoni - vuole fare dell’attenzione all’ambiente uno dei temi principali della sua attività e iniziative come ‘Puliamo il mondo’, con la successiva campagna contro l’abbandono dei rifiuti che dal 21 settembre prenderà corpo, sono occasioni importanti per la pulizia e la tutela diretta del territorio”. “Una giornata da vivere da protagonisti - prosegue l’assessore all’ambiente Federico Cruciani - senza aspettare che altri vengano a risolvere un problema che interessa, come recita bene il messaggio di Legambiente, ‘casa nostra’. Una giornata che si inserisce nel più vasto programma di attività volte alla sensibilizzazione ambientale già avviate nel 2019: ‘Plastic Free’, le eco-sagre, la distribuzione delle borracce in alluminio per la scuola, l'introduzione delle nuove regole nella raccolta differenziata, i nuovi strumenti digitali utili in ogni momento, come l'app Junker, a fornire strumenti e informazioni per fare l’azione giusta, in termini ambientali, al momento giusto”.