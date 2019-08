Sedie per Santa Rosa, partita la vendita dei biglietti

Sedie per Santa Rosa, parte la vendita dei biglietti per il Trasporto del 3 settembre. Da questa mattina a giovedì, dalle 10 alle 19, solo per i residenti a Viterbo, sarà possibile acquistare i biglietti per il settore C (253 posti) presso l’Ufficio Turistico alla Pensilina di piazza Martiri d'Ungheria (Sacrario). Il costo è di 44 euro, compresi i diritti di prevendita. Possono essere acquistati al massimo due tagliandi per persona dietro presentazione dei documenti d’identità di coloro che utilizzeranno gli stessi la sera del Trasporto.

Da domani saranno in vendita i biglietti per gli altri settori, aperta a tutti, residenti e non, secondo le seguenti modalità: online all’indirizzo http://www.boxofficelazio.it e presso Underground, in via della Palazzina.

Sia online sia presso Underground, ogni persona potrà acquistare 4 biglietti presentando copia del documento di coloro che li utilizzeranno la sera del Trasporto.

Costo dei biglietti (compresi diritti di prevendita): 44 euro per i settori A,B,C; 39 per i settori F,G; 35 per i settori E,H.

Per tutti vale l’obbligo, la sera del 3 settembre, di presentare un documento di identità al momento di accedere al posto prenotato.

I biglietti invenduti durante la prevendita saranno acquistabili direttamente presso il punto di accesso alla tribuna in via Ascenzi, sempre previa presentazione del documento d’identità, ai prezzi previsti in base ai diversi settori.

Nelle prossime ore verranno comunicati tutti i dettagli riguardanti i biglietti riservati alle categorie protette e ai centri sociali polivalenti, la cui vendita avrà inizio il 27 agosto all’Ufficio turistico (dalle 10 alle 19).