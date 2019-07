Trecento lavoratori sfruttati, sotto sequestro una cooperativa e tre società

La guardia di finanza di Viterbo, in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro, ha eseguito 11 sequestri preventivi per un valore complessivo di 612 mila euro in quanti ritenuti profitto dei reati di sfruttamento del lavoro, caporalato e di truffa aggravata ai danni dell’Inps. Una cooperativa a mutualità prevalente e tre società sono state sequestrate ed affidate ad un amministratore giudiziario nominato dal giudice e sono state inoltre effettuate 47 perquisizioni presso i domicili degli indagati e delle aziende ad essi riconducibili tra Tarquinia, Montalto di Castro, Frascati, Civitavecchia, Fiumicino, Roma, Novara, Campobasso e Anagni.

I lavoratori coinvolti, oltre 300 in tutto, sono stati, spiega la finanza, "costretti ad espletare attività lavorativa a fronte di una bassissima retribuzione e subire la lesione di diritti primari, quali quelli alla fruizione di ferie, al trattamento di fine rapporto e alla quattordicesima. Le vittime sono per la maggior parte, lavoratori (camerieri, baristi, banconisti, addetti al carico e scarico merci, operatori di impianti di recupero, panificatori, commessi, etc..) a cui non vengono richieste particolari competenze tecniche e pertanto facilmente esposti all’abuso e all’approfittamento di chi li ha reclutati ed utilizzati. In base ai contratti collettivi di lavoro applicabili ai vari settori economici coinvolti gli operai avrebbero dovuto percepire una retribuzione oraria non inferiore in alcuni casi a 12,48 euro mentre dalle indagini è emerso che gli stessi dovevano accontentarsi di appena 5 euro l’ora. Condizioni che non potevano rifiutare visto lo stato di bisogno e l'assoluta precarietà della propria situazione economica.

In particolare le indagini hanno consentito di appurare che i gestori della cooperativa, tra cui un ragioniere commercialista di Tarquinia, dagli anni 2014/2015 in poi, hanno contattato diverse ditte e società di Tarquinia, Montalto di Castro, del litorale laziale della provincia di Roma nonché della stessa capitale, proponendo ai titolari delle stesse notevoli vantaggi economici, mediante abbattimento dei costi di gestione del personale, tasse, contributi ed indennità varie attraverso il licenziamento degli operai, fino a quel momento regolarmente assunte da quelle imprese, ed il loro passaggio alle dipendenza della cooperativa.

In sostanza, la forza lavoro già in servizio, (per la maggior parte costituita da cittadini italiani), sarebbe dovuta transitare solo cartolarmente in carico alla Cooperativa (appaltatrice) rimanendo invece a svolgere le stesse mansioni originarie presso il medesimo luogo di lavoro e presso l’effettivo datore di lavoro, mediante la stipula di un contratto di appalto o di distacco fittizio. Alcuni lavoratori sono risultati completamente ignari del “cambio” del datore di lavoro e ne hanno preso atto solo successivamente a seguito della consegna delle buste paga contenenti le nuove indicazioni e le conseguenti condizioni peggiorative.

Tale situazione ha comportato la denuncia di tutti i datori di lavoro che hanno indotto i propri dipendenti ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti per legge; a rinunciare al tfr maturato fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per il successivo passaggio alla cooperativa; a diventare soci lavoratori della cooperativa di fatto inesistente; ad effettuare orari di lavoro estenuanti a fronte di paghe fisse; a rinunciare alle ferie, alla Quattordicesima e alle altre indennità spettanti per Legge, finanche al bonus di 80 euro previsto dal D.L. 66/2014.