Ellera nel degrado: strade devastate, erbacce e incroci pericolosi

Strade dissestate, erbacce sui marciapiedi che impediscono il passaggio, incroci pericolosi a causa di auto in sosta che oscurano la visuale, sporcizia: il quartiere Ellera versa nell'abbandono. E' quanto denuncia Giancarlo Bandini, segretario provinciale di Confimprese. “Più volte - spiega - l'amministrazione comunale è stata sollecitata a far intervenire gli addetti per porre fine a uno spettacolo indescrivibile che interessa l'intero quartiere. E' opportuno intervenire con urgenza innanzitutto per rendere percorribili i marciapiedi a tutela dei pedoni, liberandoli dalle erbe e rifacendo la pavimentazione, rifare il manto stradale soprattutto nelle vie Zara e Gorizia attualmente disseminate di pericolosi avvallamenti. E' urgente anche rimodulare la viabilità del quartiere, per evitare il ripetersi, a causa degli incroci a raso, di gravi incidenti come avvenuto in passato”.