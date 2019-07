Torna la "Notte rosa": musica, mostre e degustazioni

Entra nel vivo la programmazione culturale estiva di Vitorchiano. Si parte sabato 6 e domenica 7 luglio,‬ in piazza Sant’Agnese, con la terza edizione del Festival della comunicazione empatica, un format sviluppato dal Libero movimento comunicazione empatica, organizzazione che promuove lo sviluppo delle capacità relazionali delle persone, ispirandosi alla comunicazione non violenta di Marshall Rosenberg.

Quindi, ‪sabato 13 luglio, torna la tradizionale "Notte rosa", promossa dal Comune e sostenuta dalla Regione Lazio. Una serata di concerti, spettacoli, mostre artistiche, momenti enogastronomici e tanto altro ancora, che vede coinvolte le associazioni e le realtà locali, in un borgo caratterizzato da un’atmosfera rigorosamente rosa. Alle 18.30, nella sala consiliare, avverrà la cerimonia di premiazione del concorso poetico “Versi in rosa”, dedicato all’universo femminile. Torna anche la rassegna di teatro amatoriale Fidelitas, in cui viene assegnato il “Premio Sandro e Marco”, organizzata dalla Compagnia In...stabile presieduta da Marisa Borni. ‪

E dal 20 al 28 luglio, otto spettacoli all'aperto presso l’area verde della scuola dell’infanzia in località Pallone, che costituisce un altro appuntamento fisso dell'estate vitorchianese e del territorio. In scena affermate compagnie amatoriali della Tuscia e di Roma e provincia.

Nel weekend del 20 e ‪21 luglio, inoltre, torna il workshop sulla voce sciamana.