Musica e moto: dal 5 al 7 luglio Bconefest a Faleri

Torna per il decimo anno il Bconefest, festival di moto e musica in programma il 5, 6 e 7 luglio a Faleri, organizzato dall’associazione Bcone con il patrocinio del Comune di Fabrica di Roma e del Consorzio dei Comuni della Via Amerina (ingresso gratuito).

Ad aprire la manifestazione venerdì 5 luglio sarà il gruppo musicale Regina – The Real Queen Experience, apprezzata tribute band italiana dei Queen, nota tra gli appassionati per la qualità delle canzoni e dei costumi che riproducono fedelmente lo show della band inglese al suo massimo splendore, come raccontato dal film campione d’incassi “BohemianRhapsody”.

Sabato 6 Luglio il programma della festa proseguirà con il motogiro “Lost Life Lap”, organizzato dal MotoclubFaleri in collaborazione con Fmi, che porterà i centauri della zona a spasso nelle strade della Tuscia, toccando la riserva naturale del lago di Vico. La serata sarà dedicata a due band provenienti entrambe dall’universo X-Factor: si tratta dei toscani Ros, un power rock trio dalle tinte fucsia come il colore dei capelli della cantante Camilla, e dei Seveso Casino Palace, la indie-metal band di Milano che ha sorpreso il pubblico dell’ultima edizione del talent di casa Sky.

Come da tradizione la manifestazione si chiuderà domenica 7 luglio con una festa animata dedicata ai più piccoli e alle famiglie: dalle ore 19 saranno a disposizione gratuitamente dei giochi gonfiabili per tutti i bambini, in un’area chiusa al traffico e vicina ai genitori, mentre alle ore 20 sul palco si esibiranno i ballerini della “Compagnia dei sogni Asd” e verranno consegnati i premi del torneo di calcetto “BconeCup” che si sta svolgendo in questi giorni. Alle ore 22 spettacolo del duo comico marchigiano Lando E Dino. La serata avrà un duplice scopo di beneficenza in quanto gli artisti doneranno parte del loro ricavato a progetti di clownterapia. Il festival si chiuderà alle 23.59 con la “Festa della festa”, momento di svago collettivo dedicato ai ragazzi che organizzano la tre-giorni di festival. Il tutto sarà raccontato dagli scatti del fotografo Luca Cristofanelli.

Durante i tre giorni di festa saranno disponibili gli stand dell’area “food e drink”, che presentano quest’anno tantetra le novità una rivisitazione “hot” del celebre Bconeburger, uno speciale maxi-hamburgher realizzato dai ragazzi dell’associazione. Anche quest’anno parte del ricavato della festa sarà devoluto in beneficienza in piccoli progetti territoriali legati principalmente allo sviluppo di attività formative nelle scuole della zona.