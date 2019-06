Ribaltone in Provincia, cambia la maggioranza

Il ribaltone a Palazzo Gentili è servito. E' fissato per i prossimi giorni il consiglio provinciale di Viterbo con all’ordine del giorno il bilancio, nel corso del quale il presidente Pietro Nocchi annuncerà la redistribuzione delle deleghe, azzerate lo scorso mese di aprile. La vicepresidenza dovrebbe andare al sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli.

Di fatto il rimpasto sancirà l’allargamento della maggioranza di centrosinistra a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, secondo lo schema che alla vigilia delle ultime amministrative ha portato al rinnovo del cda di Talete (presidente in quota Pd l’ingegner Andrea Bossola, consigliere in quota Forza Italia Giuseppe Fraticelli e un altro in quota FdI, Antonella Stella). La “santa alleanza" dovrebbe partorire anche un listone trasversale in vista del rinnovo del consiglio provinciale previsto per settembre, allo scopo di blindare la conferma del panunziano Nocchi al timone. In questo scenario resta fuori dai giochi la Lega, nonostante alle ultime elezioni i salviniani abbiano conquistato ben cinque sindaci, le due città più importanti dopo Viterbo (Civita Castellana e Tarquinia) e decine di consiglieri. A confermare la svolta, che era stata congelata all’indomani dell’approvazione del bilancio di previsione ad aprile (avvenuta con l’astensione della minoranza), è il presidente Nocchi: “Al primo consiglio utile, previsto entro la metà di luglio, formalizzerò gli incarichi”, dice il presidente, respingendo la definizione di inciucio che alcuni hanno affibbiato all’operazione. Chi parla di inciucio non conosce la riforma delle Province, si schermisce il presidente, ricordando come la legge Delrio, con l’introduzione delle elezioni di secondo livello al posto del suffragio diretto, preveda “proprio forme di governo condiviso al di là del colore politico”.

I principali registi dell’allargamento della maggioranza, osteggiata dalla componente popolare del Pd e che sarà suggellata dalla nomina del forzista Alessandro Romoli alla vicepresidenza, sono stati il consigliere regionale dem Enrico Panunzi e il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni. L’accelerazione è avvenuta qualche settimana fa nel corso di un vertice a cui erano presenti, oltre a Nocchi, l’ex parlamentare del Pd Alessandro Mazzoli, il deputato di FdI Mauro Rotelli e il coordinatore provinciale azzurro Dario Bacocco. Alla riunione pare fosse stato invitato anche Umberto Fusco, allo scopo di coinvolgere nell’operazione anche la Lega, ma il senatore salviniano avrebbe risposto picche.