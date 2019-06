Le bici elettriche conquistano i visitatori

Visitare la città dei Papi pedalando, ma senza faticare. Una tendenza che negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede tra i turisti grazie al buon successo del servizio di noleggio bici organizzato dall’ufficio turistico di Viterbo.

Un modo alternativo, sostenibile e soprattutto comodo di scoprire la città. “Tutti i mezzi sono a pedalata assistita – spiega Manila Olimpieri, responsabile dell’Ufficio turistico - e ognuno può scegliere il modello che preferisce, dalla mountain bike alla bici da città. Sono tutte elettriche”.

Noleggiarle è facile e in pochi minuti si è in sella, pronti a vivere Viterbo in libertà e pure in sicurezza. Insieme alla bicicletta sono rilasciati un casco e un kit completo. Il servizio è in collaborazione con l’associazione “Passione a Pedali”.

Il costo di noleggio è di venti euro per metà giornata e trenta euro per l’intera giornata. Tutte le bici sono per adulti e per qualsiasi informazione è possibile recarsi all'Ufficio turistico di Viterbo in piazza Martiri d'Ungheria. Si può contattare anche l’ufficio al numero di telefono 0761-226427 con la posta elettronica:info@visit.viterbo.it.